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    ODDO BHF stuft OHB SE auf 'Outperform'

    ODDO BHF stuft OHB SE auf 'Outperform'
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung von OHB beim Kursziel von 290 Euro mit "Outperform" aufgenommen. OHB sei "die beste europäische Option im Rennen ins Weltall", schrieb Stephane Beyazian am Dienstag. Der Börsengang von SpaceX und die Pläne von US-Präsident Trump hätten den Wettlauf gerade richtig beschleunigt. OHB verdiene für sein überlegenes Wachstum auch eine Bewertungsprämie./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:33 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 197EUR auf Tradegate (26. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: ODDO BHF
    Analyst: Stephane Beyazian
    Analysiertes Unternehmen: OHB SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 290
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 6m




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