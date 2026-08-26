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    Private Assets formt Kiel Power Systems SE aus zwei Industrie-Champions

    Mit der Kiel Power Systems SE bündelt Private Assets zwei Traditionsbetriebe zu einem schlagkräftigen Hersteller schwerer Großmotorenkomponenten für die Energie- und Datenwelt.

    Private Assets formt Kiel Power Systems SE aus zwei Industrie-Champions
    Foto: adobe.stock.com
    • Private Assets bündelt die Kieler Maschinenwerke GmbH und die Pro-Valve GmbH unter der neu gegründeten Kiel Power Systems SE (KPS), um Abläufe zu vereinfachen und Wachstum zu beschleunigen.
    • KPS produziert schwere Großmotorenkomponenten wie Zylinderkurbelgehäuse, Zylinderköpfe, Pleuelstangen und Ventilkomponenten für Kunden aus Rechenzentren, Energieversorgung, Schifffahrt und Verteidigung.
    • Die Nachfrage steigt insbesondere durch den wachsenden Energiebedarf von KI-Rechenzentren; seit Mai 2026 läuft in Kiel planmäßig die Serienfertigung von Komponenten für 20-Zylinder-Gasmotoren.
    • Der Gesamtauftragsbestand beträgt 260 Mio. Euro, davon 110 Mio. Euro vertraglich fixiert und rund 150 Mio. Euro als Soft Order Backlog; die festen Aufträge sichern eine nahezu vollständige Kapazitätsauslastung bis Ende 2027.
    • Der Umsatz soll von 41 Mio. Euro im Jahr 2025 auf über 50 Mio. Euro 2026 und mehr als 90 Mio. Euro 2027 steigen; zugleich wird eine EBITDA-Marge von über 5 % für 2026 und eine zweistellige Marge für 2027 angestrebt.
    • Zur Nutzung des Wachstumspotenzials prüft KPS Finanzierungsoptionen für zusätzliche Maschinen, Standorterweiterungen und den Ausbau des Vertriebs; die Produktionskapazität in Kiel soll verdoppelt werden. Die Gruppe beschäftigt rund 210 Mitarbeiter in Kiel und Neumünster.



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