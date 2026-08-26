Weiter erholt vor wegweisenden Nvidia-Zahlen

Auch an den chinesischen Börsen ging es empor. So kletterte der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent auf 25.720 Punkte. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,9 Prozent auf 4.593 Punkte.

In Australien schloss der S&P ASX 200 derweil 0,4 Prozent tiefer bei 9.127 Punkten./ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 183,0 auf Tradegate (26. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,38 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +52,89 %/+72,00 % bedeutet.