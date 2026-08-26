Aktien Asien
Weiter erholt vor wegweisenden Nvidia-Zahlen
- Asiens Börsen folgen der Wall-Street-Erholung
- Nikkei und Kospi setzen ihre Erholung fort
- Nvidia-Zahlen werden für Techmärkte entscheidend
SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens Börsen haben den positiven Trend von der Wall Street am Mittwochmorgen aufgenommen. Bei sinkenden Ölpreisen setzten der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi ihre Erholung fort. Beide sehr technologielastigen Indizes tun sich seit dem Ende ihrer Kursrallys im Juni eher schwer. Umso wichtiger werden für sie die Geschäftszahlen und vor allem der Ausblick des KI-Riesen Nvidia am Mittwoch nach dem US-Handelsende.
In Tokio schloss der Nikkei 225 0,6 Prozent höher bei 66.262 Punkten, während der Kospi in Seoul um rund ein Prozent auf 6.808 Punkte anzog.
Auch an den chinesischen Börsen ging es empor. So kletterte der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent auf 25.720 Punkte. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,9 Prozent auf 4.593 Punkte.
In Australien schloss der S&P ASX 200 derweil 0,4 Prozent tiefer bei 9.127 Punkten./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 183,0 auf Tradegate (26. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,38 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +52,89 %/+72,00 % bedeutet.