ANALYSE-FLASH
RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro
- RBC belässt Siemens Energy auf Outperform
- ToI-Verselbständigung vereinfacht die Anlagestory
- Über 10 Milliarden Euro wären ein gutes Ergebnis
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Plan zur Verselbständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) sei nach den Medienberichten seit Juni und den steten Managementkommentaren hinsichtlich Kerngeschäft und Randbereichen keine Überraschung, schrieb Colin Moody am Dienstag. Eine Trennung würde die Anlagestory vereinfachen. Einen Wert für die Sparte jenseits von 10 Milliarden Euro würde Moody für ein gutes Ergebnis halten - vor allem mit Blick auf den bis 2030 sinkenden Beitrag zum operativen Konzernergebnis./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 152,5 auf Tradegate (26. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +0,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 121,85 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +31,94 %/+61,63 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 200 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Ich hätte noch den Gesamtmarkt im Angebot....
Drecksamis
Was verspricht sich SE davon?
1. Kein interner Wettbewerb um KapitalDie verschiedenen Abteilungen im Konzern kämpfen ständig um Geld für Investitionen. Siemens Energy will sein Kapital aktuell primär in das rasant wachsende Geschäft mit Stromnetzen und Datencentern stecken. Die ToI-Sparte ist zwar profitabel, wächst aber langsamer und würde intern bei der Geldvergabe ins Hintertreffen geraten. Als eigenständiges Unternehmen könnte ToI sich Finanzmittel unabhängig am Markt besorgen. CEO Christian Bruch betont aus eigener Erfahrung: „Wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir um die Mittel der Siemens AG hätten kämpfen müssen.“
2. Höhere Bewertung an der Börse (Milliardenregen)Reine Spezialisten werden an der Börse meistens viel höher bewertet als Mischkonzerne (Konglomerate).Der Vergleich: Während Siemens Energy an der Börse niedriger bewertet wird, erzielt der reine US-Konkurrent GE Vernova extrem hohe Summen.Das Ziel: Wer sich voll auf Netztechnik und Stromfokus konzentriert, gilt bei Investoren als attraktiver. Analysten schätzen, dass die ToI-Sparte allein als eigenes Unternehmen ihren Wert um mehr als die Hälfte steigern könnte.
3. Völlig andere KundengruppenDie ToI-Sparte passt strukturell nicht optimal zum Rest des Konzerns.Siemens Energy (Kern): Konzentriert sich auf Energieversorger – also auf die Erzeugung und den Transport von Strom (Gas, Netze, Windkraft).ToI-Sparte: Beliefert direkt die Industrie (Chemie, Schifffahrt, Öl & Gas) mit Kompressoren, Schiffsmotoren oder Wasserstoff-Technik. Eine Trennung sorgt für einen klareren Marktauftritt.
4. Der perfekte Zeitpunkt zum Kasse machenDie ToI-Sparte hat unter der Führung von Vorständin Anne-Laure de Chammard eine starke Sanierung hinter sich. Die Gewinnspanne (Marge) kletterte in den letzten Jahren von mageren 1 Prozent auf zuletzt starke 14 Prozent. Weil die Sparte gerade so gut dasteht und Rekorde feiert, lässt sie sich zu einem hervorragenden Preis an die Börse bringen oder verkaufen.