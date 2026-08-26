JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Die Pläne zur Abspaltung der Sparte Transformation of Industry (ToI) seien positiv für die Investmentstory, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Denn Wachstum und Margen von ToI seien zwar attraktiv, trügen aber nicht zum Konzern-Algorithmus bei. Dennoch sprach er mit Blick auf die Bekanntgabe im Vergleich zu den vorherigen Bloomberg-Berichten von einer gewissen Ernüchterung. Denn die Berichte hätten eine konkretere Konzernangabe zum Wert des Geschäftsbereichs erwarten lassen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 152,2EUR auf Tradegate (26. August 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 245

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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