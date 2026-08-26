JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Die Pläne zur Abspaltung der Sparte Transformation of Industry (ToI) seien positiv für die Investmentstory, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Denn Wachstum und Margen von ToI seien zwar attraktiv, trügen aber nicht zum Konzern-Algorithmus bei. Dennoch sprach er mit Blick auf die Bekanntgabe im Vergleich zu den vorherigen Bloomberg-Berichten von einer gewissen Ernüchterung. Denn die Berichte hätten eine konkretere Konzernangabe zum Wert des Geschäftsbereichs erwarten lassen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 152,2EUR auf Tradegate (26. August 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
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