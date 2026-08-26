JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet bei den am 24. September erwarteten Zahlen des Modekonzerns zum dritten Geschäftsquartal nicht mit Überraschungen, wie sie am Dienstag schrieb. Allerdings liege ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) von H&M für das Schlussviertel 2025/26 rund 10 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenprognose./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 16,38EUR auf Tradegate (26. August 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 114
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 114
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
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