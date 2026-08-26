JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet bei den am 24. September erwarteten Zahlen des Modekonzerns zum dritten Geschäftsquartal nicht mit Überraschungen, wie sie am Dienstag schrieb. Allerdings liege ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) von H&M für das Schlussviertel 2025/26 rund 10 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenprognose./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 16,38EUR auf Tradegate (26. August 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 114

Kursziel alt: 114

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A



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