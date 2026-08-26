UBS senkt SAP auf 'Neutral' und hebt Kursziel auf 201 Euro

Ich glaube, beim SAP-Rückgang gestern wird ein Punkt unterschätzt: Die Meldung, die Wolters Kluwer deutlich nach unten geschickt hat, dürfte auch SAP belastet haben.

Google hat mit Gemini Enterprise for Legal neue KI-Agenten für juristische Recherche, Vertragsprüfung, regulatorisches Monitoring usw. vorgestellt. WKL ist davon relativ unmittelbar betroffen, weshalb die Aktie auch deutlich stärker reagierte. Reuters berichtete ausdrücklich von einem breiteren Abverkauf europäischer Software- und Datenanbieter – darunter auch SAP.

Bei SAP ist die Gefahr weniger unmittelbar, aber grundsätzlich interessant. Google stellte gleichzeitig Gemini Enterprise for Financial Services vor und verfolgt erkennbar das Ziel, KI-Agenten direkt mit bestehenden Unternehmenssystemen und Datenquellen zu verbinden.

Damit stellt sich langfristig eine wichtige Frage:

Wer besitzt künftig die „Last Mile“ zum Anwender?

SAP hat einen gewaltigen Vorteil durch ERP, Finanzdaten, Supply Chain, Stammdaten und tief integrierte Unternehmensprozesse. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass SAP auch die darüberliegende KI-Schicht kontrollieren wird.

Vereinfacht:

Heute:

Anwender → SAP → Unternehmensdaten

Künftig möglicherweise:

Anwender → Gemini/anderer KI-Agent → SAP-Daten

SAP könnte also weiterhin das unverzichtbare „System of Record“ bleiben, während ein anderer Anbieter einen Teil der Benutzeroberfläche und der zusätzlichen KI-Wertschöpfung übernimmt.

Das heißt ausdrücklich nicht, dass Google nun SAP bedroht oder ersetzt. Aber die Google-Meldung war mehr als nur ein WKL-Thema. Der Markt hat sie offenbar als Hinweis auf zunehmenden Wettbewerbsdruck für den gesamten Softwaresektor verstanden.

Deshalb würde ich den gestrigen SAP-Rückgang nicht ausschließlich mit Gewinnmitnahmen erklären. Wahrscheinlicher ist eine Kombination aus vorheriger kräftiger Erholung, hoher Bewertung und einem neuen AI-Disruption-Discount für Softwarewerte.

WKL wurde davon direkt getroffen – SAP abgeschwächt, aber durchaus nachvollziehbar ebenfalls.