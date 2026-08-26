ANALYSE-FLASH
UBS senkt SAP auf 'Neutral' und hebt Kursziel auf 201 Euro
- UBS hebt SAP-Kursziel an und stuft auf Neutral ab
- UBS sieht bei SAP fragile Stimmung und KI-Risiken
- KI-Integration stockt und bremst SAPs Cloudgeschäft
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP von 164 auf 201 Euro angehoben, die Aktien der Walldorfer aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Ihre Bewertung sei vernünftig, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil, schrieb Michael Briest am Dienstag. SAP liefere immer noch eine Kernarchitektur in Unternehmenssoftware, die Integration agentischer KI verlaufe jedoch schleppend. Dies begrenze nicht nur die Monetarisierung, sondern erhöhe auch das Risiko, dass die Kunden nach anderen KI-Lösungen suchten. Zudem hält Briest eine Verlangsamung beim Current Cloud Backlog (CCB), also den vertraglich abgesicherten Cloud-Umsätzen, im zweiten Halbjahr für das wahrscheinlichste Szenario./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 178,7 auf Tradegate (26. August 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,17 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 218,80 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 195,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -7,80 %/+20,87 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 201 Euro
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Ich glaube, beim SAP-Rückgang gestern wird ein Punkt unterschätzt: Die Meldung, die Wolters Kluwer deutlich nach unten geschickt hat, dürfte auch SAP belastet haben.
Google hat mit Gemini Enterprise for Legal neue KI-Agenten für juristische Recherche, Vertragsprüfung, regulatorisches Monitoring usw. vorgestellt. WKL ist davon relativ unmittelbar betroffen, weshalb die Aktie auch deutlich stärker reagierte. Reuters berichtete ausdrücklich von einem breiteren Abverkauf europäischer Software- und Datenanbieter – darunter auch SAP.
Bei SAP ist die Gefahr weniger unmittelbar, aber grundsätzlich interessant. Google stellte gleichzeitig Gemini Enterprise for Financial Services vor und verfolgt erkennbar das Ziel, KI-Agenten direkt mit bestehenden Unternehmenssystemen und Datenquellen zu verbinden.
Damit stellt sich langfristig eine wichtige Frage:
Wer besitzt künftig die „Last Mile“ zum Anwender?
SAP hat einen gewaltigen Vorteil durch ERP, Finanzdaten, Supply Chain, Stammdaten und tief integrierte Unternehmensprozesse. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass SAP auch die darüberliegende KI-Schicht kontrollieren wird.
Vereinfacht:
Heute:
Anwender → SAP → Unternehmensdaten
Künftig möglicherweise:
Anwender → Gemini/anderer KI-Agent → SAP-Daten
SAP könnte also weiterhin das unverzichtbare „System of Record“ bleiben, während ein anderer Anbieter einen Teil der Benutzeroberfläche und der zusätzlichen KI-Wertschöpfung übernimmt.
Das heißt ausdrücklich nicht, dass Google nun SAP bedroht oder ersetzt. Aber die Google-Meldung war mehr als nur ein WKL-Thema. Der Markt hat sie offenbar als Hinweis auf zunehmenden Wettbewerbsdruck für den gesamten Softwaresektor verstanden.
Deshalb würde ich den gestrigen SAP-Rückgang nicht ausschließlich mit Gewinnmitnahmen erklären. Wahrscheinlicher ist eine Kombination aus vorheriger kräftiger Erholung, hoher Bewertung und einem neuen AI-Disruption-Discount für Softwarewerte.
WKL wurde davon direkt getroffen – SAP abgeschwächt, aber durchaus nachvollziehbar ebenfalls.
Heute rund 1/3 meiner Aktienposition rausgenommen mit rund 34 % Gewinn. Der Rest läuft weiter.