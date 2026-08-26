Salzgitter Aktie klettert deutlich - 26.08.2026

Die Salzgitter Aktie konnte bisher um +4,66 % auf 55,58€ zulegen. Das sind +2,48 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +1,87 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 55,58€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Salzgitter Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,41 %.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salzgitter eine positive Entwicklung von +31,08 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,02 % 1 Monat -3,98 % 3 Monate -8,41 % 1 Jahr +131,27 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 26.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,28 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,90 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +1,09 %. voestalpine notiert im Plus, mit +0,54 %. ArcelorMittal legt um +0,79 % zu

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.