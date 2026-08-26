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    Amazon, Netflix, Nvidia – wie wir nun agieren

    Während der US-Markt derzeit leichte Ladehemmungen zeigt, bleibt das Musterdepot Markenwert Marathon unbeeindruckt. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Keine fehleranfälligen Chip-Aktien im Depot, sondern konsequente Fokussierung auf hochprofitable Konsumgüter und globale Plattformen.

    Während Tech-Giganten schwächeln, liefern defensiver Konsum und etablierte Supermarken derzeit genau die Rendite, auf die wir setzen.

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    Unser kompaktes Angebot für Einsteiger – Markenstärke

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    Die Top-Performer der letzten zwei Wochen

    • Spotify (+10 %): Nach monatelanger Durststrecke feiert der Audio-Riese dank starker Quartalszahlen ein eindrucksvolles Comeback. Unser Call (WKN: GW1EBR) profitiert von dieser Wende direkt.

    • Netflix (+9 %): Die Aktie notiert weiterhin extrem fest. Der Einstieg von Star-Investor Bill Ackman stärkt das Vertrauen in den langfristigen Turnaround nachhaltig — perfekt für unseren Call (WKN: JZ9785).

    • Coca-Cola & Monster Beverage: Defensive Qualität ist am Markt wieder gefragt. Monster glänzte im abgelaufenen Quartal mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 20 %. Beide Titel verbinden weltbekannte Markenmacht mit grundsoliden Unternehmenskennzahlen. Unser Call auf Monster (WKN: SX5K11) läuft exzellent.

    • Visa (+5 % auf Wochenbasis): Ein starker Wochenauftakt katapultierte die Zahlungsdienstleister an die Spitze der Indizes. Anleger setzen voll auf die Widerstandskraft der US-Verbraucher. Zusätzlich sorgt auch hier der Einstieg von Bill Ackmans Hedgefonds Pershing Square für Rückenwind. Wir sind über den Call (WKN: DQ9M9R) dabei.

    Wie man von der Elektrifizierung der K.I profitieren kann, erklären die Experten von Goldman Sachs im Magazin...






    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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    Amazon, Netflix, Nvidia – wie wir nun agieren Während der US-Markt derzeit leichte Ladehemmungen zeigt, bleibt das Musterdepot Markenwert Marathon unbeeindruckt. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Keine fehleranfälligen Chip-Aktien im Depot, sondern konsequente Fokussierung auf hochprofitable …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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