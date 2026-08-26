ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Nagarro auf 'Hold' und hebt Kursziel an
- Jefferies hebt Nagarro-Kursziel auf 81 Euro an
- Nagarro-Aktie von Buy auf Hold abgestuft
- Übernahme soll bis Q1 2027 abgeschlossen sein
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nagarro mit 81 Euro an das Niveau der Kaufofferte von Persistent Systems angepasst, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse geht davon aus, dass die Übernahme spätestens im ersten Quartal 2027 zum Abschluss kommt und die Aktie des IT-Dienstleisters anschließend vom Kurszettel verschwindet, wie er am Dienstag schrieb./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 78,10 auf Tradegate (26. August 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd..
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Nagarro Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 81,00EUR was eine Bandbreite von -11,65 %/+3,71 % bedeutet.
Analyst:
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Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200
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Interessante Angebotsunterlage. Es wird ein Squeeze Out angestrebt. Sollte dieser nicht direkt erreichbar sein, sollen so schöne Dinge wie ein Delisting und ein Rechtsformwechsel für Bewegung beim Streubesitz sorgen ...
„Persistent geht von einem Vollzug der Transaktion bis zum Ende von Q1 2027 aus, vorbehaltlich behördlicher Freigaben und sonstiger üblicher Bedingungen.”
Somit das Geld kommt wahrscheinlich erst in einem halben Jahr.
Annahmefrist beginnt: Persistent veröffentlicht öffentliches Übernahmeangebot für alle Nagarro-Aktien
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/annahmefrist-begi…