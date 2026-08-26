Jefferies senkt Nagarro auf 'Hold' und hebt Kursziel an

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 78,10 auf Tradegate (26. August 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd..

Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Nagarro Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 81,00EUR was eine Bandbreite von -11,65 %/+3,71 % bedeutet.