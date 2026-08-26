NordLB baut Gewinn weiter aus

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) hat ihren Gewinn weiter ausgebaut. Nach Steuern verdiente die Geschäftsbank im ersten Halbjahr 309 Millionen Euro, wie sie mitteilte. Damit stieg das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 45 Prozent und setzte den positiven Trend der vergangenen Jahre fort.

"Besonders erfreulich ist, dass wir unsere Profitabilität erneut gesteigert haben und unseren mittelfristigen Zielen damit ein weiteres Stück nähergekommen sind", sagte Bank-Chef Jörg Frischholz. "Für die vor uns liegenden Aufgaben sind wir sehr gut aufgestellt."