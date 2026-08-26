Canaan zeigt auf Bitcoin Asia 2026 neue Bitcoin-Computing-Lösungen
Auf der Bitcoin Asia 2026 zeigt Canaan, wie Bitcoin-Mining vom Rechenzentrum ins Wohnzimmer zieht – mit leisen, effizienten Geräten und cleverer Wärmenutzung.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Canaan Inc. (NASDAQ: CAN) stellt vom 27. bis 28. August 2026 auf der Bitcoin Asia im Hong Kong Convention and Exhibition Centre aus.
- Das Unternehmen präsentiert sein Konzept „From Enterprise to Home“ mit Bitcoin-Computing-Lösungen für Rechenzentren ebenso wie für private Wohnumgebungen.
- Canaan zeigt Technologien, die auf leisen Betrieb, flexible Einsatzmöglichkeiten, zuverlässige Hashrate und die Nutzung der entstehenden Wärme ausgerichtet sind.
- Zu den ausgestellten Geräten gehören der kompakte und tragbare Avalon Nano 3S für Einsteiger und Solo-Mining.
- Der Avalon Mini 3 verbindet Bitcoin-Mining mit Raumheizung, während der AvalonQ leisen Betrieb, drei Leistungsmodi und Steuerung per Avalon-Family-App bietet.
- Besucher, Medien und Branchenpartner können Canaan an Stand 143 treffen und sich über Hardware-Leistung, Wärmerückgewinnung und dezentrale Hashrate-Netzwerke informieren; Canaan entwickelt seit 2013 ASIC-Chips und Mining-Hardware.
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