WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Operativ habe der Immobilienkonzern im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Andreas Pläsier in seinem Kommentar am Mittwoch. Das deutlich unter Plan liegende Ergebnis je Aktie (EPS) wertet er nicht als operative Schwäche, sondern ausschließlich als Folge des ausgebliebenen Bewertungsgewinns./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 1,986EUR auf Tradegate (26. August 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3,80
Kursziel alt: 3,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: positiv
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