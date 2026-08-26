JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einer eingehenden Analyse von Prosus und Naspers nach der Umstrukturierung des Konzerns präsentierte Marcus Diebel am Dienstag den wöchentlichen "Prosus and Naspers ? KPI-Radar". Er fasst wichtige Leistungskennzahlen (KPI) beider Unternehmen zusammen, darunter etwa Abschläge auf den Nettoinventarwert (NAV), das aktuelle Aktienrückkaufprogramm oder etwa auch Bewertungen nach Teilsektoren und Vergleichsgruppen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 38,14EUR auf Tradegate (26. August 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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