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    Tradingchance

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    Kaufempfehlungen für Siemens Energy: Hohe Chancen mit (Turbo)-Calls

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die Aktie zumindest wieder auf 165 Euro zulegen kann.

    Nachdem die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) am 24.4.26 auf ihr neues Hoch bei 191,66 gestiegen war, gab die schwankungsfreudige Aktie bis zum 30.7.26 auf bis zu 133,30 Euro nach. Bis Mitte August konnte der Aktienkurs kurzfristig wieder die Marke von 160 Euro überwinden, um danach wieder auf sein aktuelles Niveau bei 151,30 Euro nachzugeben.

    Da die im Raum stehende Abspaltung der Sparte Transformation of Industry von Experten als positiv angesehen wird, bekräftigten Analysten mit Kurszielen von bis zu 245 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die Aktie zumindest wieder auf 165 Euro zulegen kann, wo sie zuletzt am 17.8.26 notierte.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 155 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 155 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM2CY27, wurde beim Aktienkurs von 151,30 Euro mit 1,65 – 1,66 Euro gehandelt.

    Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 165 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,22 Euro (+34 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 137,283 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 137,283 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA9MWC7, wurde beim Aktienkurs von 151,30 Euro mit 1,46 – 1,47 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 165 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,77 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 132,18 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 132,18 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC4VT24, wurde beim Aktienkurs von 151,30 Euro mit 2,05 – 2,06 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 165 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,28 Euro (+59 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Kaufempfehlungen für Siemens Energy: Hohe Chancen mit (Turbo)-Calls Hohe Kursziele
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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