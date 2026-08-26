JPMORGAN stuft Aroundtown auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Green sprach am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung von einem soliden Mietwachstum auf vergleichbarer Basis. Zudem habe der Immobilienkonzern seine Aktienrückkäufe vorangetrieben. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Obendrein erinnerte er aber auch daran, dass der Verschuldungsgrad weiter hoch sei./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 1,989EUR auf Tradegate (26. August 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,30

Kursziel alt: 3,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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