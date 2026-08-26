JPMORGAN stuft Aroundtown auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Green sprach am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung von einem soliden Mietwachstum auf vergleichbarer Basis. Zudem habe der Immobilienkonzern seine Aktienrückkäufe vorangetrieben. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Obendrein erinnerte er aber auch daran, dass der Verschuldungsgrad weiter hoch sei./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 1,989EUR auf Tradegate (26. August 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Neil Green
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,30
Kursziel alt: 3,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Neil Green
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,30
Kursziel alt: 3,30
Währung: EUR
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