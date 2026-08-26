JEFFERIES stuft Friedrich Vorwerk auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 65 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Friedrich Vorwerk, Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas, Strom und Wasserstoff, habe im ersten Halbjahr hervorragende Margen erzielt. Das obere Ende der neuen operativen Ergebniszielspanne sei erreichbar. Das mittelfristige Potenzial sei allerdings ungewisser, so Comtesse zu seiner neutralen Haltung. Seine Favoriten für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 69,95EUR auf Tradegate (26. August 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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