Wie mehr Schulden die Krone sogar stärken könnten

Für den Staatshaushalt 2027 soll das zulässige Defizit von bislang rund 150 Milliarden Kronen auf bis zu 400 Milliarden Kronen (16,6 Milliarden Euro) steigen. Finanzministerin Alena Schillerová begründet den Schritt mit einer Investitionsoffensive in Verkehrsinfrastruktur, Energieversorgung, Gesundheitswesen, Bildung und bezahlbaren Wohnraum. Die Regierung betont jedoch, dass das gesamtstaatliche Defizit weiterhin unter der EU-Grenze von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bleiben soll. Wenn das zusätzliche Geld nicht für kurzfristigen Konsum, sondern für Investitionen, die langfristig das Wachstumspotenzial der Wirtschaft erhöhen, eingesetzt wird, könnte sich die neue Ausgabenpolitik für die tschechische Krone sogar positiv auswirken.

Mehr Schulden, höhere Defizite, weniger Haushaltsdisziplin: Was an den Finanzmärkten normalerweise für Skepsis sorgt, wird in Tschechien derzeit anders bewertet. Das Land plant eine Lockerung seiner Fiskalregeln und will künftig höhere Kredite für Investitionen aufnehmen. Dabei profitiert Prag davon, dass es von einer außergewöhnlich soliden Ausgangslage aus startet.

Die Staatsverschuldung des Nachbarlandes liegt derzeit bei rund 46 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und ist damit eine der geringsten in der Europäischen Union. Zum Vergleich: Deutschland liegt bei etwa 60 bis 65 Prozent, Frankreich bei mehr als 110 Prozent und Italien fast 140 Prozent. Eines der wenigen EU-Länder mit einer noch geringeren Schuldenquote als Tschechien ist das BIP-Phänomen Irland.

Der niedrige Schuldenstand verschafft der Regierung in Prag Spielraum für Investitionen, ohne seine Glaubwürdigkeit an den Märkten unmittelbar zu gefährden. Während höher verschuldete Staaten bei Mehrausgaben mit steigenden Risikoprämien bestraft werden, hält sich Tschechien seht stabil. Der Risikoaufschlag 10-jähriger tschechischer Staatsanleihen gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen ist seit Jahresbeginn von über 200 Basispunkten auf aktuell etwa 174 BP sogar gesunken.

Die Regierung von Premierminister Andrej Babiš will die zusätzlichen Mittel vor allem in Bereiche lenken, die die Wettbewerbsfähigkeit des Landes verbessern sollen: Verkehrsinfrastruktur, Energieversorgung, Gesundheitswesen, Bildung und Wohnungsbau.

Die tschechische Krone gehört seit Jahren zu den stabilsten Währungen außerhalb der Eurozone. Während andere osteuropäische Währungen wie der ungarische Forint oder der polnische Zloty deutlich stärkeren Schwankungen ausgesetzt waren, hat sich die Krone langfristig sogar gegenüber dem Euro aufgewertet. Seit dem EU-Beitritt des Landes ging es für die Währung um rund 30 Prozent aufwärts.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Erstens verfügt Tschechien über solide Staatsfinanzen. Die niedrige Verschuldung reduziert das Risiko, dass Anleger einen Vertrauensverlust in die öffentlichen Finanzen befürchten müssen. Zweitens steht hinter der Krone eine starke industrielle Basis. Tschechien ist eng mit der europäischen und insbesondere der deutschen Industrie verbunden. Die Automobilbranche, der Maschinenbau und zahlreiche Zulieferunternehmen spielen eine zentrale Rolle. Und drittens genießt die tschechische Zentralbank einen sehr guten Ruf. Die Česká národní banka reagierte während der Inflationswelle frühzeitig und entschlossen mit Zinserhöhungen. Die Kombination aus unabhängiger Geldpolitik und vergleichsweise hohen Zinsen machte die Krone für internationale Anleger attraktiv.

Entscheidend für die weitere Entwicklung der Krone ist nun, ob die zusätzlichen Schulden tatsächlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen. Investitionen in Straßen, Schienen und Energieversorgung könnten die Produktivität steigern und langfristig Wachstum schaffen. Gerade beim Thema Energie könnte Tschechien profitieren: Mehr Versorgungssicherheit und eine geringere Abhängigkeit von Energieimporten könnten die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie stärken.

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Auch der Ausbau der Kernenergie spielt dabei eine wichtige Rolle, um die Energieversorgung in dem stark industrialisierten Land zu sichern. Dafür sollen zwei neuen Großreaktoren sowie kleine modulare Reaktoren gebaut werden und im nächsten Jahrzehnt ans Netz gehen. Langfristig soll der Anteil der Kernenergie am tschechischen Strommix von derzeit etwa 40 Prozent bis 2040/2050 auf über 50 bis 60 Prozent gesteigert werden.

Sollten die Investitionen ihre Wirkung entfalten, könnte die höhere Verschuldung sogar zum Wachstumstreiber werden. Eine wachsende Wirtschaft wiederum erleichtert es, die Schuldenquote stabil zu halten. Natürlich bleiben Risiken. Die Kritiker der neuen Regeln warnen davor, dass aus einer Investitionsoffensive dauerhaft höhere Staatsausgaben werden könnten, was dann auch die Glaubwürdigkeit der tschechischen Finanzpolitik belasten würde.

Noch aber ist die Ausgangslage eine andere. Tschechien verfügt über niedrige Schulden, eine wettbewerbsfähige Industrie und eine glaubwürdige Zentralbank. Wenn es dem Land gelingt, das Land mit den höheren Ausgaben produktiver machen, könnte das die tschechische Krone sogar weiter stärken. Mehr Investitionen könnten das Wachstum beschleunigen und die Position Tschechiens als einer der stabilsten Staaten Europas weiter festigen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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