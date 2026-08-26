Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 26.08. - FTSE Athex 20 stark +1,04 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.260,81 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: Heidelberg Materials +2,51 %, Deutsche Bank +2,18 %, Airbus +1,29 %
Flop-Werte: SAP -3,39 %, Scout24 -1,79 %, Siemens Healthineers -1,18 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:51) bei 32.328,19 PKT und steigt um +0,32 %.
Top-Werte: Salzgitter +5,13 %, Deutz +3,18 %, Fraport +2,45 %
Flop-Werte: TKMS -2,13 %, Aroundtown -2,02 %, Nemetschek -1,90 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.013,96 PKT und fällt um -0,86 %.
Top-Werte: Kontron +1,23 %, Bechtle +0,88 %, Carl Zeiss Meditec +0,69 %
Flop-Werte: SAP -3,39 %, SMA Solar Technology -2,83 %, TeamViewer -2,23 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.462,89 PKT und verliert bisher -0,08 %.
Top-Werte: Deutsche Bank +2,18 %, argenx +1,92 %, SAFRAN +1,63 %
Flop-Werte: SAP -3,39 %, ENI -1,71 %, TotalEnergies -1,63 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.685,11 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: voestalpine +2,00 %, DO & CO +1,45 %, STRABAG +1,21 %
Flop-Werte: OMV -2,12 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,01 %, Verbund Akt.(A) -0,80 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.602,35 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Amrize +1,74 %, Holcim +1,72 %, CIE Financiere Richemont +1,36 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,24 %, Lonza Group -0,68 %, Alcon -0,49 %
Der FR 40 steht bei 8.483,02 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.
Top-Werte: Kering +1,73 %, SAFRAN +1,63 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,58 %
Flop-Werte: Capgemini -2,39 %, TotalEnergies -1,63 %, Dassault Systemes -1,06 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.320,68 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,08 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,62 %, Swedbank Shs(A) +0,60 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,80 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,89 %, Securitas Shs(B) -0,79 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.790,00 PKT und gewinnt bisher +1,04 %.
Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,14 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,35 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,00 %
Flop-Werte: Viohalco -0,75 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,32 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction 0,00 %
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