ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt DocMorris auf 'Hold' und hebt Kursziel an
- Jefferies hebt DocMorris-Kursziel auf 11 Franken
- Aktie nach Kursanstieg von Buy auf Hold abgestuft
- Redcare wird unter den Onlineapotheken bevorzugt
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DocMorris von 9,50 auf 11,00 Franken angehoben, die Aktien aber nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare. Bei DocMorris sei indes viel von den besseren Wachstums- und Margenaussichten bereits eingepreist./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 10,81 auf Lang & Schwarz (26. August 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um +6,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,03 %.
Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 571,68 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,571CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von -7,92 %/-17,13 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 11,00 Euro
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DocMorris bald in Apotheken?
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