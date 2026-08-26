Jefferies senkt DocMorris auf 'Hold' und hebt Kursziel an

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 10,81 auf Lang & Schwarz (26. August 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um +6,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,03 %.

Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 571,68 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,571CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von -7,92 %/-17,13 % bedeutet.