JEFFERIES stuft Aroundtown auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Das Bürogeschäft sei mit Leerständen auf Rekordniveau schwach gewesen, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch nach den Halbjahreszahlen. Dies gelte insgesamt für die meisten der entscheidenden Kennziffern (KPI) für das operative Geschäft. Dabei verwies sie obendrein auf Druck durch die hohe Verschuldung. Erfreulich seien derweil die bestätigten Jahresziele./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 2,006EUR auf Tradegate (26. August 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2

Kursziel alt: 2

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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