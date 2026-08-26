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    Anleger reagieren sofort

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    Halloween-Desaster bei Target kostet Vertrauen

    Target kämpft sich gerade zurück auf Erfolgskurs. Doch ein Halloween-Kostüm löst eine neue Debatte aus. Die Aktie fällt, Anleger erinnern sich an alte Kontroversen. Droht dem US-Händler der nächste Imageschaden?

    Für Sie zusammengefasst
    • Target entfernt umstrittenes Halloween-Kostüm
    • Aktie fällt nach Kritik an rassistischem Kostüm
    • Debatte belastet Targets Turnaround und Vertrauen
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    Anleger reagieren sofort - Halloween-Desaster bei Target kostet Vertrauen
    Foto: Sue Ogrocki - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Die Aktie von Target verlor zeitweise bis zu 5 Prozent, nachdem der US-Einzelhändler ein Halloween-Kostüm aus dem Sortiment genommen und sich dafür entschuldigt hatte. Das Produkt war wegen seiner Ähnlichkeit zu einer rassistischen "Blackface"-Darstellung kritisiert worden.

    Der Vorfall trifft Target in einer wichtigen Phase. Der Konzern arbeitet daran, nach schwachen Jahren wieder Vertrauen bei Kunden und Investoren aufzubauen. Chief Merchandising Officer Cara Sylvester erklärte in einer internen E-Mail, die Reuters vorlag, der Artikel "hätte niemals in unserem Sortiment sein dürfen". Target wolle aus dem Fehler lernen.

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    Neue Kritik an der Marke

    An der Wall Street wurden Erinnerungen an frühere Kontroversen wach. Dazu zählen der Streit um die Pride-Kollektion im Jahr 2023 sowie die spätere Reduzierung der Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration. "Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Target das Vertrauen seiner Kundschaft verloren hat", sagte Tejal Patel von der SOC Investment Group.

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    Morningstar-Analyst Brett Husslein sieht den Kursrückgang als Hinweis auf die schwierige Wettbewerbssituation von Target. Während Walmart und Costco vor allem über Preise punkten, müsse Target mit Einkaufserlebnis und Kundenbindung überzeugen.

    Turnaround gerät nicht aus dem Blick

    Die Entschuldigung konnte nicht alle Kritiker überzeugen. In sozialen Medien wurde teilweise zu einem Boykott aufgerufen. Andere Nutzer warnten jedoch, dass ein solcher Schritt auch Marken schaden könnte, die bei Target verkaufen.

    Für Target kommt die Debatte zu einem ungünstigen Zeitpunkt. CEO Michael Fiddelke hat zuletzt Preise gesenkt und das Sortiment überarbeitet. Nach zwei starken Quartalen in Folge war die Aktie in diesem Jahr bereits um rund 70 Prozent gestiegen und erreichte ein fast zweijähriges Hoch.

    Target

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    ISIN:US87612E1064WKN:856243
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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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