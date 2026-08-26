Hyundai zündet den Turbo: 100 neue Autos und ein Milliarden-Plan bis 2030

Der Plan sieht vor, dass bis Anfang 2027 der Santa Fe Extended-Range Electric Vehicle und der Genesis EREV, die ersten ihrer Art, die vom Unternehmen hergestellt werden, produziert werden. Das Unternehmen plant, seine weltweite Produktionskapazität um etwa 1,3 Millionen Einheiten zu erhöhen, davon 500.000 in Nordamerika, 320.000 in Indien und 200.000 in Korea.

Hyundai hat laut einer Mitteilung seines CEO Investor Day vom Mittwoch einen Plan zur Einführung von mehr als 100 Modellen und Aktualisierungen bis 2030 bekannt gegeben. Der südkoreanische Automobilkonzern will in 18 neue Marktsegmente vordringen und plant, in den nächsten acht Monaten sieben neue Modelle auf den Markt zu bringen.

Mit der Modelloffensive will Hyundai nicht nur Marktanteile sichern, sondern auch die Abhängigkeit vom klassischen Verbrennergeschäft reduzieren. Der Konzern bestätigte sein Ziel, bis 2030 weltweit 5,55 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu verkaufen. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge soll dabei auf rund 60 Prozent steigen. Dazu gehören neben reinen Elektroautos auch Hybridmodelle und sogenannte Extended-Range-Elektrofahrzeuge (EREV), die als Brückentechnologie zwischen Verbrenner und vollelektrischem Antrieb dienen sollen.

Besonders wichtig ist für Hyundai der US-Markt. Dort will der Konzern seine Produktionskapazitäten deutlich ausbauen und stärker lokal fertigen, um näher an den Kunden zu produzieren und sich gegen mögliche Handelsbarrieren abzusichern. Die geplante Kapazitätserweiterung in Nordamerika soll rund 500.000 zusätzliche Fahrzeuge ermöglichen.

Parallel dazu will Hyundai über das klassische Autogeschäft hinauswachsen. Der Konzern positioniert sich zunehmend als Anbieter von sogenannter "Physical AI" und arbeitet an Software-definierten Fahrzeugen, autonomem Fahren, Robotaxis und Robotik. So sollen beispielsweise auf Basis des Ioniq 5 gebaute Fahrzeuge für Robotaxi-Projekte mit dem US-Unternehmen Waymo eingesetzt werden. Zudem plant Hyundai ein KI-Rechenzentrum in Südkorea, das künftig große Mengen an Fahrzeug- und KI-Daten verarbeiten soll.

Finanziell setzt sich Hyundai ebenfalls ambitionierte Ziele. Der Konzern will bis 2030 eine operative Marge von mindestens 9 Prozent erreichen. Damit reagiert das Unternehmen auf den zunehmenden Preisdruck durch chinesische Elektroautohersteller und die hohen Investitionen in neue Technologien.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +75,34 % und einem Kurs von 156,1USD auf Nasdaq OTC (19. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!