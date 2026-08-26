Der CIA-Chef fliegt nach Moskau und spricht nur wenige Minuten mit Putin - dann meldet eine russische Agentur eine vermeintlich unmittelbar bevorstehende Einigung zwischen dem Iran und Trump, woraufhin der Ölpreis abstürzt. Was geht da ab? Bislang war die Trump-Regierung und Pakistan der Verkünder von Fake News, um den Ölpreis zu drücken - warum jetzt plötzlich Russland nach dem Besuch des CIA-Chefs bei Putin? Der Iran wiederum hat die Beschießung von Schiffen in der Straße von Hormus vorerst gestoppt - und das dürfte daran liegen, dass man eigenes Öl unter der Flagge des Irak durch die Seeblockade der Amerikaner schafft. Heute im Fokus der Märkte zunächst die PCE-Inflationsdaten und die nachbörslichen Nvidia-Zahlen..

Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/

InvestingPro Aktienanalysen, Profi-KI-Tools: 55%-Rabatt +15% Fugi-Code

(Werbung)

Das Video "Iran, Putin, Geheimdienst CIA, Ölpreis, Trump: Spannender als jeder Krimi!" sehen Sie hier..