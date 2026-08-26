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    Iran, Putin, Geheimdienst CIA, Ölpreis, Trump: Spannender als jeder Krimi!

    Was geht da ab? Bislang war die Trump-Regierung und Pakistan der Verkünder von Fake News, um den Ölpreis zu drücken - warum jetzt plötzlich Russland nach dem Besuch des CIA-Chefs bei Putin?

    Der CIA-Chef fliegt nach Moskau und spricht nur wenige Minuten mit Putin - dann meldet eine russische Agentur eine vermeintlich unmittelbar bevorstehende Einigung zwischen dem Iran und Trump, woraufhin der Ölpreis abstürzt. Was geht da ab? Bislang war die Trump-Regierung und Pakistan der Verkünder von Fake News, um den Ölpreis zu drücken - warum jetzt plötzlich Russland nach dem Besuch des CIA-Chefs bei Putin? Der Iran wiederum hat die Beschießung von Schiffen in der Straße von Hormus vorerst gestoppt - und das dürfte daran liegen, dass man eigenes Öl unter der Flagge des Irak durch die Seeblockade der Amerikaner schafft. Heute im Fokus der Märkte zunächst die PCE-Inflationsdaten und die nachbörslichen Nvidia-Zahlen..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Iran, Putin, Geheimdienst CIA, Ölpreis, Trump: Spannender als jeder Krimi! Der CIA-Chef fliegt nach Moskau und spricht nur wenige Minuten mit Putin - dann meldet eine russische Agentur eine vermeintlich unmittelbar bevorstehende Einigung zwischen dem Iran und Trump, woraufhin der Ölpreis abstürzt
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