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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 26.08.2026

    Am 26.08.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um -4,03 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 26.08.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.08.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Sie fällt um -4,03 % auf 177,70. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 177,70, mit einem Minus von -4,03 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die SAP Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,81 %.

    Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um -2,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -13,13 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,17 %
    1 Monat +28,17 %
    3 Monate +17,81 %
    1 Jahr -21,53 %
    Stand: 26.08.2026, 10:25 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Korrektur der SAP-Aktie nach dem Kursanstieg von rund 48 Prozent. Anlass ist die UBS-Herabstufung auf „Neutral“ wegen fragiler Stimmung, möglicher Verlangsamung des Cloud-Auftragsbestands und schleppender KI-Monetarisierung. Diskutiert werden zudem eine hohe Bewertung, der zunehmende KI-Wettbewerb durch Google sowie Kursziele zwischen 200 und 250 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 219,09 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 26.08. - FTSE Athex 20 stark +1,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wenig verändert - US-Preisdaten und Nvidia


    Die Anleger sind am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt im Wartemodus. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim Dax vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Nvidia …

    UBS senkt SAP auf 'Neutral' und hebt Kursziel auf 201 Euro


    Die Schweizer Großbank UBS hat SAP von 164 auf 201 Euro angehoben, die Aktien der Walldorfer aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Ihre Bewertung sei vernünftig, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil, schrieb Michael Briest am Dienstag. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,04 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,67 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,39 %. ServiceNow verliert -2,57 % Workday (A) notiert im Minus, mit -1,86 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -4,24 %
    -2,43 %
    +28,17 %
    +17,81 %
    -21,53 %
    +43,76 %
    +45,62 %
    +136,05 %
    +1.108.025,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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