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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Bank Aktie gewinnt an Wert - 26.08.2026

    Am 26.08.2026 ist die Deutsche Bank Aktie, bisher, um +2,38 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie gewinnt an Wert - 26.08.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Deutsche Bank Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Deutsche Bank. Mit einer Performance von +2,38 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Bank Aktie. Nach einem Plus von +1,38 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 34,20, mit einem Plus von +2,38 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Deutsche Bank Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +17,88 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +4,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,44 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +4,01 % gewonnen.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,19 %
    1 Monat +10,44 %
    3 Monate +17,88 %
    1 Jahr +7,85 %
    Stand: 26.08.2026, 10:25 Uhr

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,24 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 26.08. - FTSE Athex 20 stark +1,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, BNP Paribas (A) und Co.

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,56 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -0,11 %. HSBC Holdings notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Commerzbank legt um +0,58 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +0,42 %.

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    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Bank

    +2,72 %
    +4,86 %
    +11,15 %
    +18,64 %
    +8,54 %
    +246,86 %
    +221,51 %
    +208,85 %
    +26,90 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Markt Bote
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