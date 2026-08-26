Deutz Aktie heute im Plus - 26.08.2026

Die Deutz Aktie notiert aktuell bei 11,850€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,22 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,370 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutz Aktie. Nach einem Plus von +10,70 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,850€, mit einem Plus von +3,22 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Deutz über einen Zuwachs von +18,56 % freuen.

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Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um +16,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutz um +35,09 % gewonnen.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,70 % 1 Monat +15,34 % 3 Monate +18,56 % 1 Jahr +25,79 %

Informationen zur Deutz Aktie

Stand: 26.08.2026, 10:26 Uhr

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,81 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Eine außerordentliche Hauptversammlung ermächtigte DEUTZ, das Rüstungsunternehmen FFG zu übernehmen. Damit baut der Motorenhersteller ein bedeutendes Standbein im Verteidigungssektor auf. Die Frage ist, was das für die Bewertung der Aktie bedeuten könnte.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutz

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +0,03 %.

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Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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