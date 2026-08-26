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Deutz Aktie heute im Plus - 26.08.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Deutz Aktie bisher um +3,22 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutz Aktie.
Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.
Wie hat sich die Deutz-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die Deutz Aktie notiert aktuell bei 11,850€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,22 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,370 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutz Aktie. Nach einem Plus von +10,70 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,850€, mit einem Plus von +3,22 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Deutz über einen Zuwachs von +18,56 % freuen.
Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um +16,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutz um +35,09 % gewonnen.
Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+16,70 %
|1 Monat
|+15,34 %
|3 Monate
|+18,56 %
|1 Jahr
|+25,79 %
Informationen zur Deutz Aktie
Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,81 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 26.08. - FTSE Athex 20 stark +1,04 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
DEUTZ: Gelingt der Wechsel in einen neuen Bewertungslevel?
Eine außerordentliche Hauptversammlung ermächtigte DEUTZ, das Rüstungsunternehmen FFG zu übernehmen. Damit baut der Motorenhersteller ein bedeutendes Standbein im Verteidigungssektor auf. Die Frage ist, was das für die Bewertung der Aktie bedeuten könnte.
So schlagen sich die Wettbewerber von Deutz
Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +0,03 %.
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Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.