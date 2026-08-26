tonies Registered (A) Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 26.08.2026

Mit einer Performance von -4,01 % musste die tonies Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,99 %, geht es heute bei der tonies Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von tonies Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,49 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um -3,44 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von tonies Registered (A) einen Anstieg von +13,46 %.

tonies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,44 % 1 Monat -9,79 % 3 Monate +10,49 % 1 Jahr +103,45 %

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Stand: 26.08.2026, 10:26 Uhr

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd. € wert.

Auf der gut besuchten German Select 8-Konferenz hielt Moritz Verleger, Leiter IR bei tonies, eine Präsentation, in der er auf Bedenken hinsichtlich der Rentabilität und der Cashflows im H1 einging. Der in H1 verzeichnete Anstieg des Umsatzanteils der Toniebox um 4 PP ggü. VJ führte zwar vorübergehend zu einer Verwässerung der Margen, trägt jedoch zum Ausbau der weltweiten installierten Basis bei.

tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.