OHB Aktie weiter im Abwärtstrend - -3,53 % - 26.08.2026

Die OHB Aktie ist bisher um -3,53 % auf 191,20€ gefallen. Das sind -7,00 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,64 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,53 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten OHB Aktionäre einen Verlust von -67,97 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -24,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die OHB um +76,00 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -24,28 % 1 Monat -21,64 % 3 Monate -67,97 % 1 Jahr +191,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 26.08.2026, 10:27 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der OHB-Aktie bis unter 200 Euro nach Kapitalerhöhung und Hype. Diskutiert werden Verwässerung, Gerüchte über weitere Kapitalmaßnahmen, geringer Freefloat sowie eine mögliche weitere Korrektur bis 70 Euro. Einige halten OHB selbst bei 200 Euro für überbewertet und sehen ein KGV von etwa 30 als angemessen. Dem stehen 11 % mehr Gesamtleistung, 31 % höheres bereinigtes EBITDA, 3,3 Mrd. Euro Auftragsbestand, bestätigte Prognosen und ein möglicher IRIS-Auftrag über rund 1 Mrd. Euro gegenüber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,99 Mrd. € wert.

Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung von OHB beim Kursziel von 290 Euro mit "Outperform" aufgenommen. OHB sei "die beste europäische Option im Rennen ins Weltall", schrieb Stephane Beyazian am Dienstag. Der Börsengang von SpaceX und die …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,12 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,33 %. Lockheed Martin verliert -0,17 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,17 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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