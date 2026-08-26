TeamViewer Aktie heute im Minus - 26.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die TeamViewer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,42 % im Minus. Der Kursrückgang der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,42 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TeamViewer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,10 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um -1,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TeamViewer um +9,92 % gewonnen.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,98 % 1 Monat +15,70 % 3 Monate +15,10 % 1 Jahr -28,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 26.08.2026, 10:28 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursbereich von etwa 6,30 bis 6,90 Euro und die mögliche Rückkehr in den MDAX: Dafür könnten laut Beiträgen 7,50 bis 7,70 Euro genügen. Fundamental wird TeamViewer wegen hoher Profitabilität, starkem Cashflow, 8,3 % Enterprise-Wachstum, Siemens- und ServiceNow-Kooperationen sowie DEX-/KI-Chancen als unterbewertet gesehen. Andere verweisen auf berechtigte Bewertungsabschläge und ein KGV von etwa 7 bis 8.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,75 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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