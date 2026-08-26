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    Besonders beachtet!

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    DroneShield - Aktie verliert deutlich -10,08 % - 26.08.2026

    Am 26.08.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -10,08 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Besonders beachtet! - DroneShield - Aktie verliert deutlich -10,08 % - 26.08.2026
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.08.2026

    Die DroneShield Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -10,08 % auf 1,1375. Damit verliert die Aktie -0,1275  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,48 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DroneShield abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -45,95 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Rückgang von -44,02 %.

    DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,86 %
    1 Monat -17,31 %
    3 Monate -45,95 %
    1 Jahr -46,67 %
    Stand: 26.08.2026, 10:29 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang bis etwa 1,06–1,10 Euro beziehungsweise rund 15 Prozent sowie mögliche weitere Tiefs. Diskutiert werden gesunkene Margen, ein Verlust statt Gewinn und die Frage, ob Umsatzwachstum und Profitabilität zurückkehren. Die Aktie gilt als hochspekulativ: Die große Pipeline und Drohnenabwehr-Fantasie könnten die Bewertung erhöhen, sind aber nicht gesichert. Zweifel bestehen an öffentlichen Aufträgen, Kapazitätsauslastung und Abschreibungsrisiken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 924 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Mrd. € wert.

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    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    -11,38 %
    -8,86 %
    -17,31 %
    -45,95 %
    -46,67 %
    +448,19 %
    +760,16 %
    +346,61 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA
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