DroneShield - Aktie verliert deutlich -10,08 % - 26.08.2026

Die DroneShield Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -10,08 % auf 1,1375€. Damit verliert die Aktie -0,1275 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,48 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DroneShield abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -45,95 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Rückgang von -44,02 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,86 % 1 Monat -17,31 % 3 Monate -45,95 % 1 Jahr -46,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 26.08.2026, 10:29 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang bis etwa 1,06–1,10 Euro beziehungsweise rund 15 Prozent sowie mögliche weitere Tiefs. Diskutiert werden gesunkene Margen, ein Verlust statt Gewinn und die Frage, ob Umsatzwachstum und Profitabilität zurückkehren. Die Aktie gilt als hochspekulativ: Die große Pipeline und Drohnenabwehr-Fantasie könnten die Bewertung erhöhen, sind aber nicht gesichert. Zweifel bestehen an öffentlichen Aufträgen, Kapazitätsauslastung und Abschreibungsrisiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 924 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Mrd. € wert.

DroneShield wächst rasant – die Aktie fällt dennoch zweistellig. Anleger stören sich an etwas, das im Rekordumsatz leicht untergeht.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,33 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,17 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,17 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,36 % zu

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Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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