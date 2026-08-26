Gartner Aktie schwach im Handel - 26.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Gartner Aktie. Mit einer Performance von -3,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Gartner Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,54 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,15 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Gartner ist ein führender Anbieter von IT- und Managementberatung, Marktforschung und Benchmarking. Kernprodukte sind Research-Abos, Beratungsmandate und Konferenzen. Starke Marktstellung im B2B-IT-Research mit hoher Preissetzungsmacht. Wichtige Wettbewerber: Forrester, IDC, McKinsey (im Beratungsumfeld). USP: breiter Datenbestand, anerkannte Magic Quadrants, hoher Einfluss auf IT-Einkaufsentscheidungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Gartner in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,47 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gartner Aktie damit um +6,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,89 % verloren.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Gartner Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,61 % 1 Monat +35,71 % 3 Monate +19,47 % 1 Jahr -19,39 %

Informationen zur Gartner Aktie

Stand: 26.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 63 Mio. Gartner Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,61 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Gartner

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,18 %. IBM notiert im Minus, mit -0,36 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -1,09 %. Fortinet legt um +0,14 % zu

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Ob die Gartner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gartner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.