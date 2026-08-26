WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 19,80 auf 20,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Investor habe sich im zweiten Quartal robust entwickelt, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Er geht nun davon aus, dass die Jahresziele übertroffen werden./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,30EUR auf Tradegate (26. August 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE EUROSHOP AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20,20

Kursziel alt: 19,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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