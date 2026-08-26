DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer hätten mehr zu bieten als Baufinanzierungen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Privatkundengeschäft sei die entscheidende Triebfeder für die Anlagestory. Dabei konzentriere sich die Bank immer stärker auf kleine Geschäftskunden und vermögende Privatkunden./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 30,41EUR auf Tradegate (26. August 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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