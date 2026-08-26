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    Chartanalyse

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    Airbus-Aktie kurz vor Ausbruch: Stabiler Aufwärtstrend nahe 3-Jahres-Hoch

    Die Airbus-Aktie hat den jahrelangen Seitwärtskorridor hinter sich gelassen und sich in einen stabilen Aufwärtstrend vorgearbeitet. Nach der Schwächephase 2023 dominiert nun ein reifer Bullenmarkt – getragen von klaren Unterstützungen und einem respektablen Abstand zur 200-Tage-Linie.

    Chartanalyse - Airbus-Aktie kurz vor Ausbruch: Stabiler Aufwärtstrend nahe 3-Jahres-Hoch
    Foto: João Macedo - stock.adobe.com

    Dreijahresperspektive: Vom Seitwärtstrend in einen stabilen Aufwärtstrend

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Airbus-Aktie eine klare Entwicklung vom breiten Seitwärtskorridor hin zu einem etablierten Aufwärtstrend. Nach einer Phase schwächerer Kurse im Herbst 2023 mit einem Tief bei 121,52 Euro am 20. Oktober 2023 setzte sukzessive eine Erholung ein, die ab Ende 2024 deutlich an Dynamik gewann. In mehreren Wellen arbeitete sich der Kurs nach oben und markierte im Januar und August 2026 ein 3-Jahres-Hoch bei 215,50 Euro. Zwischenzeitliche Rücksetzer – etwa im Frühjahr 2025 und im ersten Quartal 2026 – blieben jeweils oberhalb vorheriger Tiefs, was das Bild eines intakten mittelfristigen Aufwärtstrends untermauert.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Tief

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 204,90 Euro (25.08.2026) und damit klar im oberen Bereich der Dreijahres-Spanne. Vom Tief bei 121,52 Euro hat sich die Aktie damit um rund 68,6 Prozent nach oben entfernt. Gleichzeitig notiert der Wert nur etwa 4,9 Prozent unter dem 3-Jahres-Hoch von 215,50 Euro. Charttechnisch bewegt sich Airbus damit in einer reifen Aufwärtsphase, in der die Bullen weiterhin die Kontrolle haben, auch wenn die Nähe zum Hoch das Risiko kurzfristiger Gewinnmitnahmen erhöht.

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    200-Tage-Linie: Solider Puffer nach unten

    Aus den Kursverläufen der vergangenen Monate lässt sich die 200-Tage-Linie im Bereich um etwa 190 Euro verorten. Damit handelt die Airbus-Aktie aktuell rund 8 Prozent oberhalb dieses langfristigen Durchschnitts. Dieser Abstand signalisiert einen gefestigten Aufwärtstrend, ohne in einen extrem überhitzten Bereich vorzudringen. Solange der Kurs klar über der 200-Tage-Linie bleibt, ist der mittelfristige Trend als intakt zu werten. Rücksetzer in Richtung dieses gleitenden Durchschnitts wären aus charttechnischer Sicht eher als normale Konsolidationen innerhalb des Trends zu interpretieren.

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    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 195/196 Euro eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die in den Monaten Dezember 2025 sowie Juni und Juli 2026 mehrfach getestet wurde. Darunter bietet der Bereich um 185/186 Euro zusätzlichen Halt, wo zuvor markante Konsolidierungen im Sommer 2025 und erneut im Juni 2026 stattfanden. Eine tiefere, trendentscheidende Unterstützung verläuft im breiten Band zwischen 170 und 175 Euro, das in der Vergangenheit wiederholt als Wendebereich diente. Auf der Oberseite stellt die Zone um 215/216 Euro den zentralen Widerstand dar, an dem die Aktie mehrfach abgeprallt ist. Kurzfristig fungieren zudem 210 bis 212 Euro als Zwischenwiderstand. Ein nachhaltiger Ausbruch über 215,50 Euro würde den Aufwärtstrend bestätigen, während ein Bruch der Zone um 195 Euro eine Ausweitung der Konsolidierung einleiten könnte.

    Airbus

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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