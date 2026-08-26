Qiagen ziehen wieder an - Berichte: Übernahmegespräche laufen

Das Unternehmen hatte im Frühjahr bestätigt, mithilfe von Banken als Berater strategische Optionen auszuloten. Diese Suche soll jetzt unter dem neuen Konzernchef Jonathan Pratt weitergeführt werden, wie Qiagen erst zu Wochenbeginn mitteilte. Die Aktien hatten am Montag und Dienstag aber zunächst nachgegeben, nachdem Qiagen den Nachfolger von Thierry Bernard an der Konzernspitze verkündet hatte. Davor hatten sie mit 39,40 Euro ein Hoch seit Anfang März erreicht.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Spekulationen über eine mögliche Übernahme verhelfen am Mittwoch den Qiagen-Aktien nach zuletzt zwei schwachen Handelstagen wieder nach oben. Mit einem Anstieg um 2,8 Prozent auf 37,75 Euro kehrten sie in ihren Aufwärtstrend zurück, der im Mai begonnen hatte. In dieser Woche hatte dieser zuletzt auf der Kippe gestanden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Juli hatten bereits Berichte aus informierten Kreisen den Kurs beflügelt, laut denen Interesse von Finanzinvestoren besteht. Ein Händler verwies aktuell auf weitere Medienberichte, wonach die Finanzinvestoren EQT und KRR im Rahmen von Übernahmegesprächen jetzt eine eingehende Prüfung des Unternehmens (Due Dilligence) eingeläutet haben sollen. Zugleich wurde ein Verkaufspreis von 50 US-Dollar je Aktie genannt, in Euro umgerechnet wären dies derzeit 42,84 Euro. Gespräche über eine Offerte in diesem Preisbereich seien nicht neu, ergänzte der Börsianer. Sie würden aber offenbar nun konkreter. Qiagen wollte die Gerüchte nicht bestätigen.

Pratt soll den Chefposten bei dem Labordienstleister und Diagnostikkonzern. ab 1. September übernehmen. Mit dem bisherigen Chef der Filtration Group gewinne Qiagen eine Führungskraft mit Erfahrung in der Steuerung von Übernahmeangelegenheiten, hieß es von Qiagen. Bei seinem bisherigen Arbeitgeber hatte er diesen Prozess bis zum Vollzug des Verkaufs an Parker-Hannifin vollzogen./tih/tav/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 875 auf Tradegate (26. August 2026, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +3,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,50 %. Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 7,79 Mrd.. Qiagen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7005. Das entsprach einer Dividendenrendite von 10,950 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00Euro. Von den letzten 2 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten.



