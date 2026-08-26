BERNSTEIN RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die zunächst extrem gut angelaufenen Smartbrillen hätten inzwischen ein massives Imageproblem, schrieb Luca Solca am Dienstag mit Blick auf den möglichen Missbrauch und das Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre. "Ironischerweise beruhigt uns das aber für Essilor sogar", so der Experte. Denn der öffentliche Aufschrei gegen Smart Glasses mache das disruptive Negativszenario, wonach diese Technologie die Produktkategorie kannibalisieren und die Margen schmälern könnte, weniger wahrscheinlich. Fraglich sei allerdings das Ausmaß des möglichen Reputationsverlusts für die Marke Meta Ray-Ban./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 12:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 160,4EUR auf Tradegate (26. August 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.





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