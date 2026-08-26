Treffen mit VW-Spitze
Sachsens Regierung wirbt für Werk in Zwickau
- Kretschmer und Panter trafen die VW-Konzernspitze
- Sachsen wirbt für Zukunft des Werks in Zwickau
- Blume besucht VW-Werke zu geplanten Einsparungen
DRESDEN (dpa-AFX) - Noch vor dem Auftakt der Betriebsversammlungen bei Volkswagen haben sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) mit der Konzernspitze getroffen. Bereits am Montag kamen Kretschmer und Panter mit Vorstandschef Oliver Blume und VW -Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch zusammen, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber bestätigte.
Treffen in Dresdner Staatskanzlei
Das Treffen fand demnach in der Staatskanzlei in Dresden statt. "Sächsische Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung" berichteten. Kretschmer und Panter warben den Angaben nach für die Stärken des Standorts Zwickau als produktivstem VW-Werk in Deutschland.
"Jetzt ist Volkswagen gefordert, diese Leistung mit einer attraktiven Modellpalette und einer klaren Perspektive für die kommenden Jahre zu honorieren", sagte Schreiber den Zeitungen. Nötig seien Entscheidungen, die den Standort auch über 2030 hinaus eine Zukunft geben. Sachsen werde seinen Beitrag leisten, aber die Verantwortung für die Werke liege beim Unternehmen.
Die Initiative für den Termin ging laut Schreiber von Kretschmer aus. Dem war ein Treffen mit der IG-Metall-Vorsitzenden Christiane Benner und dem Betriebsrat in Zwickau in der vergangenen Woche vorausgegangen.
Blume besucht VW-Werke
Blume besucht in dieser Woche Betriebsversammlungen an mehreren VW-Standorten. Auftakt war Wolfsburg am Dienstag, am Mittwoch reist der Konzernchef nach Emden und Zwickau. Die Produktionen in Ostfriesland und Sachsen stehen seit der Ankündigung weiterer Sparvorhaben im Fokus.
Sie gehören nach Angaben der VW-Führung neben dem Werk für VW-Nutzfahrzeuge in Hannover und dem Audi-Werk in Neckersulm zu den Standorten, für die es noch keine wettbewerbsfähige Nutzung für die 2030er-Jahre gibt./jbl/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 72,82 auf Tradegate (26. August 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,97 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +10,34 %/+66,90 % bedeutet.
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Porsche verkauft MHP an Tata. Im ganzen Konzern wird jetzt offenbar alles was nichts mit Autos zu tun hat verkauft um die Restrukturierungen zu bezahlen. Die feinen Consultants aus Ludwigsburg berichten dann nach Indien. Das haben die frueher bestimmt nicht fuer moeglich gehalten. So kann's kommen.
Solange die Sozis in Hannover und die Gewerkschaft da mitreden, wird das nie was.