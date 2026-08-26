BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen seien etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach dem Zwischenbericht. Er hob zudem die neue Dividendenpolitik hervor./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 07:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 2,04EUR auf Tradegate (26. August 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 4

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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