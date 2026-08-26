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    Nach 10-Prozent-Crash

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    Kaufkurse bei E.ON: Analysten sehen guten Einstiegszeitpunkt

    Erst der Absturz, jetzt die Kaufchance: Berenberg glaubt, der Markt hat bei E.ON deutlich übertrieben und die Aktie unnötig abgestraft. Die Bank stuft nun hoch und traut ihr spürbar mehr Kurspotenzial nach oben zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft E.ON auf Buy hoch, Kursziel 21 Euro
    • Berenberg hält E.ONs Kursrutsch für übertrieben
    • Berenberg erwartet höhere Investitionen und Gewinne
    • Report: KI braucht Strom
    Nach 10-Prozent-Crash - Kaufkurse bei E.ON: Analysten sehen guten Einstiegszeitpunkt
    Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Die Investmentbank Berenberg hat ihre Einschätzung zu E.ON von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 19,30 auf 21 Euro erhöht. 

    Auslöser für den Kursrutsch der vergangenen Wochen war ein Entwurf der Bundesnetzagentur zur künftigen Eigenkapitalrendite für Gasnetze. Die Behörde hatte für die kommende Regulierungsperiode nur 5,76 Prozent vorgeschlagen, deutlich weniger als von vielen Investoren erwartet.

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    Berenberg hält die Marktreaktion für übertrieben. Die Analysten verweisen darauf, dass Gas nur einen kleinen Teil des E.ON-Geschäfts ausmacht, aktuell rund zwölf Prozent der regulierten Vermögensbasis, bis 2030 voraussichtlich nur noch sechs Prozent.

    Für den Stromnetzbereich, der deutlich größer ist, erwartet Berenberg eine bessere Rendite als für Gas. Die Bank begründet das unter anderem damit, dass die Messzeiträume für die Zinskomponenten bei Strom ein Jahr später liegen als bei Gas und dadurch das aktuell höhere Zinsniveau stärker einfließt. 

    Die Analysten rechnen zudem damit, dass E.ON seine Investitionen in die Netze weiter hochfährt. Statt der bisher geplanten 48 Milliarden Euro für den Zeitraum 2026 bis 2030 kalkuliert Berenberg mit 49,7 Milliarden Euro. Für die Jahre 2028 bis 2033 werden sogar 60 Milliarden Euro Investitionsvolumen erwartet. 

    Die endgültige Regulierung für Gas soll erst Ende 2027 feststehen, für Strom erst Ende 2028. Bis dahin bleibe viel Bewegungsspielraum, so die Analysten. Sie passen auch die Gewinnschätzungen an: Für die Jahre 2029 bis 2035 rechnet die Bank im Schnitt mit 3 Prozent höheren Gewinnen je Aktie als bisher angenommen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 17,77EUR auf Tradegate (26. August 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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