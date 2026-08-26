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    Klingbeil

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    Keine Zuckersteuer auf Zero-Getränke

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil lehnt Steuer auf zuckerfreie Getränke ab
    • Papier nannte auch Zero- und Light-Getränke
    • Vorschläge waren weder geeint noch beschlossen
    Klingbeil - Keine Zuckersteuer auf Zero-Getränke
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil will keine Extrasteuer auf zuckerfreie Getränke erheben. "Das mache ich nicht. Das wird nicht kommen", erklärte der SPD-Chef auf Instagram. Eine "Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke" ergebe keinen Sinn.

    Am Dienstag war ein Papier aus Klingbeils Ministerium öffentlich geworden, in dem vorgeschlagen wurde, neben Limonaden unter anderem auch Zero- und Light-Getränke, Biermischgetränke, Haferdrinks und Fertigkaffees der Zuckersteuer zu unterwerfen. Die Rede ist von Getränken "mit Zucker und/oder Süßungsmitteln" sowie "Zucker-/süßungsmittelhaltigen Granulaten". Nicht betroffen wären 100-prozentige Fruchtsäfte und reine Milch.

    Klingbeil erklärte, vor politischen Entscheidungen diskutierten Fachleute der beteiligten Ministerien auch kontrovers unterschiedliche Ideen. "Nun ist ein solcher Arbeitsstand in den Medien aufgetaucht. Er ist weder politisch geeint noch in der Koalition beschlossen."

    Seine Mitarbeiter müssten aber intern offen diskutieren und auch Vorschläge machen können, die am Ende nicht umgesetzt würden. "Wenn jede interne Überlegung behandelt wird wie eine politische Entscheidung, wird diese Offenheit schwieriger. Und Politik am Ende nicht besser", betonte Klingbeil./tam/DP/nas






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