AKTIE IM FOKUS
Deutsche Bank auf Hoch seit 2014 - Nachholbedarf im Sektorumfeld
- Deutsche-Bank-Aktien steigen um 3,4 Prozent
- Kurs über 34,30 Euro auf höchstem Stand seit 2014
- Deutsche Bank holt gegenüber dem Bankensektor auf
FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger der Deutschen Bank verbuchen am Mittwoch in einem lediglich robusten Sektorumfeld auffällig hohe Kursgewinne. Die Papiere des Frankfurter Finanzinstituts zogen um 3,4 Prozent an und erreichten über 34,30 Euro ihr höchstes Niveau seit 2014. Sie setzten sich damit am Vormittag auch an die Dax-Spitze . Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks lag zeitgleich viel weniger deutlich mit 0,7 Prozent im Plus.
Börsianer sehen bei der Deutschen Bank Aufholbedarf nach einer bislang dürftigen Jahresbilanz. Hat der europäische Bankensektor-Index 2026 fast 21 Prozent zugelegt und schon längst das höchste Niveau seit 2007 erreicht, kommen die Aktien der Frankfurter erst durch ihren Anstieg an diesem Mittwoch wieder auf ein etwas klareres Jahresplus von 3,5 Prozent.
Die Aktien der Deutschen Bank haben sich in diesem Jahr auch schlechter entwickelt als jene der Commerzbank , die im Zuge der Übernahmeambitionen der Unicredit in den vergangenen Monaten immerhin 11,5 Prozent gewonnen haben. Mit 40,40 Euro erreichte der Commerzbank-Kurs am Mittwoch ein erneutes Hoch seit immerhin 2010./tih/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 34,40 auf Tradegate (26. August 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 65,99 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -4,64 %/+18,48 % bedeutet.
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Zahlen sehen sehr gut aus - ich erwarte die >40 € in den nächsten Tagen, bei normalem Gesamtmarkt. 📈
Lieber seniortrader