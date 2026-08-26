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    AKTIE IM FOKUS

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    Deutsche Bank auf Hoch seit 2014 - Nachholbedarf im Sektorumfeld

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche-Bank-Aktien steigen um 3,4 Prozent
    • Kurs über 34,30 Euro auf höchstem Stand seit 2014
    • Deutsche Bank holt gegenüber dem Bankensektor auf
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche Bank auf Hoch seit 2014 - Nachholbedarf im Sektorumfeld
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger der Deutschen Bank verbuchen am Mittwoch in einem lediglich robusten Sektorumfeld auffällig hohe Kursgewinne. Die Papiere des Frankfurter Finanzinstituts zogen um 3,4 Prozent an und erreichten über 34,30 Euro ihr höchstes Niveau seit 2014. Sie setzten sich damit am Vormittag auch an die Dax-Spitze . Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks lag zeitgleich viel weniger deutlich mit 0,7 Prozent im Plus.

    Börsianer sehen bei der Deutschen Bank Aufholbedarf nach einer bislang dürftigen Jahresbilanz. Hat der europäische Bankensektor-Index 2026 fast 21 Prozent zugelegt und schon längst das höchste Niveau seit 2007 erreicht, kommen die Aktien der Frankfurter erst durch ihren Anstieg an diesem Mittwoch wieder auf ein etwas klareres Jahresplus von 3,5 Prozent.

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    Die Aktien der Deutschen Bank haben sich in diesem Jahr auch schlechter entwickelt als jene der Commerzbank , die im Zuge der Übernahmeambitionen der Unicredit in den vergangenen Monaten immerhin 11,5 Prozent gewonnen haben. Mit 40,40 Euro erreichte der Commerzbank-Kurs am Mittwoch ein erneutes Hoch seit immerhin 2010./tih/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 34,40 auf Tradegate (26. August 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 65,99 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -4,64 %/+18,48 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Commerzbank-Aktie auf 40 Euro und die Erwartung weiterer Kursgewinne. Der Kurs wird stark von UniCredits Übernahmeplänen abhängig gesehen. Diskutiert werden ein mögliches verbessertes Angebot nach Ablauf der 12-Monatsfrist, die Gleichbehandlung bereits andienender Aktionäre sowie das Umtauschverhältnis von 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie. Das ursprüngliche Angebot entsprach rund 30,80 Euro je Aktie; zugleich wird auf ein sinkendes frei verfügbares Aktienangebot verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    AKTIE IM FOKUS Deutsche Bank auf Hoch seit 2014 - Nachholbedarf im Sektorumfeld Anleger der Deutschen Bank verbuchen am Mittwoch in einem lediglich robusten Sektorumfeld auffällig hohe Kursgewinne. Die Papiere des Frankfurter Finanzinstituts zogen um 3,4 Prozent an und erreichten über 34,30 Euro ihr höchstes Niveau seit 2014. …
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