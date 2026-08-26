BERENBERG stuft ECKERT & ZIEGLER auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Grundleistung des Herstellers radioaktiver Komponenten bleibe robust, schrieb Analyst Christian Ehmann am Dienstag im Nachgang jüngster Halbjahreszahlen. Die mehr oder weniger stagnierende Umsatzentwicklung sei vor allem auf eine herausfordernde Vergleichsbasis - das erste Halbjahr 2025 - zurückzuführen. Damals seien einmalige Lizenzzahlungen in Höhe von 5 Millionen Euro aus dem Joint Venture Qi Kang enthalten gewesen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 13,08EUR auf Tradegate (26. August 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: ECKERT & ZIEGLER
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: ECKERT & ZIEGLER
Aktieneinstufung neu: positiv
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