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    Warren Wise knackt adidas-Geheimnis: So entstand der Rekordumsatz

    Rekordumsatz, Kurssturz und volle Lager: adidas erlebt ein widersprüchliches Quartal, in dem starke Zahlen auf wachsende Risiken und verhaltenen Optimismus treffen.

    Warren Wise knackt adidas-Geheimnis: So entstand der Rekordumsatz
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • adidas erzielte im zweiten Quartal 2026 den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte und erhöhte seine Prognose.
    • Trotz des Rekordumsatzes verzeichnete die adidas-Aktie einen der stärksten Tagesverluste seit dem Börsengang 1995.
    • Als Gründe nennt Warren Wise einen negativen operativen Hebel: Der Umsatz wächst, während das Betriebsergebnis nicht im gleichen Maß Schritt hält.
    • Die Lagerbestände stiegen viermal schneller als der Umsatz und binden dadurch zusätzlich Kapital.
    • Die operative Erholung ist dennoch real: Die Marge verbessert sich, und alle sechs Regionen arbeiten profitabel – einschließlich Nordamerika trotz US-Zöllen.
    • Warren Wise bewertet adidas mit 3 von 5 Punkten („solide, aber mit Vorbehalten“); die Fußball-Weltmeisterschaft bietet Chancen, birgt für das Unternehmen aber zugleich Risiken.



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