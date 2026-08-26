Preis für Opec-Öl deutlich gefallen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Korbpreis fällt auf 90,28 US-Dollar je Barrel
- Preis sinkt im Tagesvergleich um 4,44 Dollar
- Opec berechnet den Preis aus wichtigen Sorten
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 90,28 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 4,44 Dollar weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/nas
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Anndreass0802 schrieb gestern 17:53
Angeblich gibt es wieder positive Gespräche lt Pakistan, das drückt den Ölpreis. Wer glaubt den Mist eigentlich noch?mitdiskutieren »
Richard_Wagner schrieb gestern 12:31
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DT gibt ein wirres Statement: Trump Drops Ultimatum, Bomb Iran again...
Link zum Live Stream von Times Now...
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Richard_Wagner schrieb 22.08.26, 16:03
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Für den Iran geht es um die Macht in der Straße von Hormus und um natürlich Reperationen.
Die Situation ist gerade günstig da Russland weitgehenst kein Öl mehr Exportieren kann.
Mit der Schließung und Kontrolle hatt er quasi eine Atombombe und ein Hebel gegen die Sanktionen der USA.
Ein Nachgeben würde einer Kapitulation des Iran gleichkommen und im Prinzip hatt der Iran keine andere Wahl als
jetzt seine Wünsche durchzusetzen.
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