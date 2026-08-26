Preis für Opec-Öl deutlich gefallen

Für den Iran geht es um die Macht in der Straße von Hormus und um natürlich Reperationen.

Die Situation ist gerade günstig da Russland weitgehenst kein Öl mehr Exportieren kann.





Mit der Schließung und Kontrolle hatt er quasi eine Atombombe und ein Hebel gegen die Sanktionen der USA.





Ein Nachgeben würde einer Kapitulation des Iran gleichkommen und im Prinzip hatt der Iran keine andere Wahl als

jetzt seine Wünsche durchzusetzen.







