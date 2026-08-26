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    KI-Wette wird teurer

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    SoftBank setzt für OpenAI auf Milliarden-Schulden

    SoftBank braucht offenbar noch mehr Geld für OpenAI. Der japanische Tech-Konzern prüft eine Anleihe über bis zu 20 Milliarden US-Dollar. Für Anleger ist das ein Warnsignal.

    Für Sie zusammengefasst
    • SoftBank prüft Anleihe bis zu 20 Milliarden Dollar
    • Erlöse sollen Kredite tilgen und OpenAI finanzieren
    • Anleger reagieren nervös wegen hoher Finanzierung
    • Report: KI braucht Strom
    KI-Wette wird teurer - SoftBank setzt für OpenAI auf Milliarden-Schulden
    Foto: Shuji Kajiyama - AP

    SoftBank erwägt eine neue Anleihe über bis zu 20 Milliarden US-Dollar, um die Finanzierung seiner milliardenschweren OpenAI-Beteiligung abzusichern. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

    Milliarden für OpenAI

    Der japanische Technologiekonzern spricht demnach mit mehreren Investmentbanken über eine Anleihe zwischen 10 und 20 Milliarden US-Dollar. Die Emission könnte bereits im September auf den Markt kommen und sowohl in US-Dollar als auch in Euro erfolgen. Eine Entscheidung über Umfang und Struktur ist allerdings noch nicht gefallen.

    Mit den Einnahmen will SoftBank unter anderem einen Teil eines 40 Milliarden US-Dollar schweren Überbrückungskredits zurückzahlen. Gleichzeitig soll weiteres Kapital für Investitionen in künstliche Intelligenz bereitstehen. Insgesamt will Konzernchef Masayoshi Son bis Oktober rund 65 Milliarden US-Dollar in OpenAI investieren. Ein Teil davon wird über Kredite finanziert.

    Ein Sprecher von SoftBank bestätigte gegenüber Bloomberg, dass verschiedene Möglichkeiten zur Refinanzierung des Kredits geprüft werden. "[...] es wurde noch nichts entschieden, auch nicht hinsichtlich der jeweiligen Beträge", erklärte er.

    Anleger reagieren nervös

    Die Pläne setzen SoftBanks Anleihen unter Druck. Die 8,5-Prozent-Dollar-Anleihe des Konzerns verlor 2,3 Cent auf rund 98 Cent und steuerte damit auf den stärksten Tagesverlust seit ihrer Ausgabe im April zu. Auch die Kosten für eine Absicherung gegen einen Zahlungsausfall stiegen deutlich.

    Nach Einschätzung von Sharon Chen, Kreditanalystin bei Bloomberg Intelligence, könnte eine Anleihe dieser Größenordnung SoftBanks Finanzierungslücke deutlich verkleinern. Gleichzeitig dürfte der Konzern für das große Volumen höhere Zinsen bieten müssen.

    Sollte SoftBank tatsächlich 20 Milliarden US-Dollar aufnehmen, wäre es laut Bloomberg die größte Offshore-Anleihe eines asiatischen Unternehmens in diesem Jahr. Zudem würde der Konzern erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder auf das sogenannte 144A-Format setzen. Damit könnte SoftBank institutionelle Anleger in den USA direkt ansprechen.

    KI-Boom verschlingt Milliarden

    SoftBanks Finanzierungspläne zeigen zugleich, wie viel Kapital derzeit in den KI-Sektor fließt. Laut Bloomberg haben Unternehmen in diesem Jahr bereits mehr als 410 Milliarden US-Dollar über den Anleihemarkt für Rechenzentren und andere KI-Investitionen aufgenommen.

    SoftBank will parallel auch in Japan neues Geld einsammeln. Anfang September ist eine Rekord-Anleihe für Privatanleger über 1 Billion Yen geplant. Zusätzlich hat der Konzern gerade einen Kredit über 10 Milliarden US-Dollar aufgenommen, der durch seine OpenAI-Beteiligung besichert ist.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SoftBank Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 27,81EUR auf Tradegate (26. August 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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