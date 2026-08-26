Krypto-Comeback lässt Robinhood und Coinbase zweistellig steigen

Der wichtigste Kurstreiber ist die massive Erholung am Kryptomarkt. Bitcoin kletterte am Dienstag zeitweise auf mehr als 81.000 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit rund drei Monaten. Allein im August hat die größte Kryptowährung damit 28 Prozent an Wert gewonnen. Auch Ethereum und besonders XRP legten zuletzt deutlich zu.

Die Erholung am Kryptomarkt hat den Aktien von Robinhood und Coinbase neuen Schwung verliehen. Die Aktie von Robinhood schloss am Dienstag 8,17 Prozent höher bei 112,09 US-Dollar und hat damit innerhalb von fünf Handelstagen mehr als 22 Prozent zugelegt. Auch die Coinbase-Aktie zog kräftig an und gewann 4,28 Prozent auf 187,16 US-Dollar. Auf Fünf-Tages-Sicht steht damit ein Plus von mehr als 16 Prozent zu Buche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgt Goldman Sachs. Die Investmentbank ist bullish für den Kryptosektor und bestätigt ihre Kaufempfehlungen für Coinbase und Robinhood.

Rückenwind durch Krypto-Rallye

Goldman Sachs hatte zuletzt noch auf die schwache Handelsaktivität am Kryptomarkt hingewiesen. Im Juli gingen die Volumina um 30 Prozent zurück und auch der August startete zunächst verhalten. Die jüngste Krypto-Rallye hat das Bild inzwischen jedoch spürbar verändert.

Das tägliche Handelsvolumen auf zentralisierten Kryptobörsen hat sich innerhalb von nur fünf Tagen auf 37 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Bis zum 24. August summierte sich das Handelsvolumen damit auf 490 Milliarden US-Dollar.

Die Entwicklung könnte Coinbase und Robinhood weiterhin zugutekommen. Goldman Sachs geht davon aus, dass anhaltend höhere Kryptopreise wieder mehr private und institutionelle Anleger in den Markt ziehen könnten.

Goldman hebt Kursziele an

Goldman Sachs bestätigt seine "Buy"-Ratings für beide Aktien. Analyst James Yaro erhöhte das Kursziel für Coinbase von 173 auf 196 US-Dollar. Für Robinhood liegt Goldmans Kursziel bei 124 US-Dollar.

Robinhood baut Geschäft weiter aus

Abseits der aktuellen Krypto-Rallye baut Robinhood sein Geschäft zunehmend breiter auf. Im zweiten Quartal stieg der Nettoumsatz um 32 Prozent auf 1,31 Milliarden US-Dollar, während die transaktionsbasierten Erlöse um 44 Prozent auf 776 Millionen US-Dollar zulegten.

Zusätzliche Wachstumschancen sieht Robinhood in neuen Geschäftsfeldern wie Prognosemärkten und tokenisierten Wertpapieren. Bernstein erwartet, dass die Umsätze mit Prognosemärkten auf 586 Millionen US-Dollar bis Ende des Jahres steigen könnten. Mit der im Juli gestarteten "Robinhood Chain" treibt das Unternehmen zudem seine Expansion in tokenisierte Finanzprodukte voran.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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