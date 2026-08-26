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    Kaufempfehlung futsch!

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    UBS kappt SAP-Kaufempfehlung: Nur 17 von 200 KI-Agenten geliefert

    Die Analysten der UBS stufen SAP von Kaufen auf Neutral zurück, heben das Kursziel zugleich auf 201 Euro an. Grund ist die schleppende Auslieferung neuer KI-Agenten, die das Cloud-Wachstum bremsen dürfte.

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft SAP auf Neutral zurück und erhöht Kursziel
    • Schleppende KI-Agenten bremsen SAPs Cloud-Wachstum
    • Komplexe Kundenlandschaften verzögern die KI-Offensive
    • Report: KI braucht Strom
    Kaufempfehlung futsch! - UBS kappt SAP-Kaufempfehlung: Nur 17 von 200 KI-Agenten geliefert
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Die Schweizer Großbank UBS nimmt SAP von der Kaufliste. Analyst Michael Briest und sein Team senken das Rating auf Neutral, heben das Kursziel aber von 164 auf 201 Euro an. Die Bewertung sei angemessen, doch die Stimmung unter den Anlegern bleibe angespannt, so die Experten.

    Auslöser der Herabstufung ist vor allem das schleppende Tempo bei der eigenen KI-Offensive. SAP hatte für dieses Jahr angekündigt, mehr als 200 sogenannte Joule-Agenten für Kunden bereitzustellen. Bis zum 25. August waren jedoch erst 17 Agenten allgemein verfügbar, weitere 15 befinden sich in der Testphase. Um das Ziel noch zu erreichen, müsste der Konzern künftig mehr als einen neuen Agenten pro Tag ausliefern, was UBS für unrealistisch hält.

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    Grund für die Verzögerung ist laut den Analysten vor allem die Komplexität vieler Kundenlandschaften mit individuell angepassten ERP-Systemen. Immerhin verzeichnen die Analysten Fortschritte bei Joule Studio, mit dem Kunden eigene KI-Agenten selbst entwickeln können.

    Auch beim Wachstum des Cloud-Auftragsbestands rechnet UBS mit einer Abkühlung in der zweiten Jahreshälfte. Im zweiten Quartal lag das organische Wachstum bei 24,6 Prozent, nur leicht über dem Niveau vom Jahresanfang. Das Management selbst hatte eine leichte Verlangsamung angekündigt, die Analysten sehen die Austrittsrate für das Jahr bei rund 23 Prozent.

    Belastend kommt hinzu, dass die Bruttomarge im Cloud-Geschäft im zweiten Quartal erstmals seit 2021 gesunken ist, unter anderem wegen höherer Kosten für KI-Rechenleistung. Zudem kürzte SAP die Ebit-Prognose für 2026 um 100 Millionen Euro wegen Verwässerungseffekten aus Übernahmen. UBS sieht zudem geringere Chancen, dass der Konzern seine Free-Cash-Flow-Prognose wie in den beiden Vorjahren übertrifft, da Kunden zunehmend Migrationsrabatte nutzen, die auf den Cashflow drücken.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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