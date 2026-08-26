BERENBERG stuft Formycon auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für das Biosimilar-Unternehmen Formycon nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Ehmann sprach am Dienstag von robusten Halbjahreszahlen, die von Meilenstein-Zahlungen aus Vermarktungspartnerschaften für den Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 profitiert hätten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 19,22EUR auf Tradegate (26. August 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Formycon
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Formycon
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
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