BERENBERG stuft Formycon auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für das Biosimilar-Unternehmen Formycon nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Ehmann sprach am Dienstag von robusten Halbjahreszahlen, die von Meilenstein-Zahlungen aus Vermarktungspartnerschaften für den Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 profitiert hätten./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 19,22EUR auf Tradegate (26. August 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Formycon

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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