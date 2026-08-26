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    Jack Ma gegen den Ausverkauf

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    Alibaba verpasst das Comeback – Insiderkäufe verpuffen

    Jack Ma und die Alibaba-Führung kaufen zwar in großem Stil nach, doch der Kurs bleibt unter dem Vor-Deal-Niveau. Anleger stören sich offenbar an mehr als nur den neuen Aktien.

    Für Sie zusammengefasst
    • Insiderkäufe stützen Alibabas Kurs bislang kaum
    • Die Kapitalerhöhung verwässert bestehende Aktionäre
    • Milliarden für KI machen die Rendite ungewiss
    • Report: KI braucht Strom
    Jack Ma gegen den Ausverkauf - Alibaba verpasst das Comeback – Insiderkäufe verpuffen
    Foto: Blondet Eliot/ABACA - abaca

    Jack Ma hat nach dem Kurssturz bei Alibaba selbst zugegriffen – doch bislang reicht selbst sein Millionen-Kauf nicht, um die Anleger zurückzugewinnen. Nach der Aktienplatzierung über 10 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Milliarden Euro) notiert Alibaba laut Bloomberg noch immer fast sechs Prozent unter dem Schlusskurs vor der Transaktion. Ma kaufte Berichten zufolge Aktien für mehr als 600 Millionen Hongkong-Dollar beziehungsweise 76,6 Millionen US-Dollar (rund 65,6 Millionen Euro).

    Dabei kauft nicht nur der Alibaba-Gründer. Chairman Joe Tsai und CEO Eddie Wu investierten zusammen weitere 202 Millionen Hongkong-Dollar. Tsai erwarb Aktien für insgesamt rund 162 Millionen Hongkong-Dollar, Wu für etwa 40 Millionen. Nach einem Kursverlust von 8,5 Prozent innerhalb von zwei Handelstagen legte die Aktie nach den Käufen zwar rund drei Prozent zu, konnte den Einbruch aber nur teilweise aufholen.

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    Der eigentliche Konflikt liegt hinter der Kapitalerhöhung. Alibaba verkaufte 710 Millionen neue Aktien zu jeweils 112,70 Hongkong-Dollar und nahm damit rund 80 Milliarden Hongkong-Dollar ein. Die Nachfrage institutioneller Investoren soll fast dreimal so hoch gewesen sein wie das Angebot. Trotzdem belastet die Verwässerung bestehender Aktionäre den Kurs. Analysten schätzen den Effekt auf den Gewinn je Aktie auf etwa drei bis 3,5 Prozent.

    Noch schwerer wiegt die Frage, wofür Alibaba das frische Geld braucht. Der gesamte Nettoerlös soll in den Ausbau der KI-Fähigkeiten und der dafür nötigen Infrastruktur fließen. Das Unternehmen investiert damit aggressiver als viele andere chinesische Technologiekonzerne. Ob sich diese Milliarden auszahlen, ist jedoch offen. Portfoliomanager Gary Tan von Allspring Global Investments sagte Bloomberg: "Unserer Einschätzung nach ist die Reaktion des Marktes eher auf die Art und Weise zurückzuführen, wie Alibaba Kapital beschafft hat, als auf die Kapitalbeschaffung an sich."

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    Operativ liefert Alibaba durchaus Argumente für die Wette. Der Umsatz mit KI-Cloud- und Rechenleistungen stieg zuletzt um 45 Prozent, KI-bezogene Produkte wuchsen bereits das zwölfte Quartal in Folge dreistellig. Doch genau hier verläuft die Front für Anleger: Alibaba will im KI-Rennen nicht zurückfallen und nimmt dafür eine milliardenschwere Verwässerung in Kauf. Jack Ma und das Management setzen mit ihren eigenen Käufen ein Vertrauenssignal – der Aktienkurs zeigt bislang jedoch, dass der Markt mehr sehen will als Insiderkäufe. 

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 101,8EUR auf Tradegate (26. August 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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